Sangiovanni sta "molto meglio". Il cantautore vicentino è tornato sui social dopo una lunga pausa proprio per annunciare ai fan di sentirsi pronto a tornare. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui mostra anche il suo rottweiler, spiega: "Sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare".

Poi dedica delle parole a chi nel corso di quest'ultimo anno lontano dalle scene e dai social lo ha aiutato e gli è stato vicino. "Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l'affetto che ho ricevuto, veramente è stato bellissimo. Spero di ricambiarlo presto, - ha detto - spero di vedervi, mi mancate veramente tanto. Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo, a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo, anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto". Poi l'annuncio che i fan aspettavano da tempo: "Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme".

La lunga pausa

Dopo aver partecipato a Sanremo 2024 con 'Finiscimi', Sangiovanni aveva deciso di fermarsi. Il cantante aveva annunciato di non poter più fingere che andasse tutto bene e che fosse felice. Da lì la scelta di rimandare l’uscita del suo album 'Privacy' insieme al concerto al forum di Assago fissato per il 5 ottobre 2024, e poi la pausa social.

Da allora era tornato a parlare ai fan solo una volta, proprio il 5 ottobre scorso, per dire che aveva avuto bisogno di quella pausa dalla musica e che però da fine agosto stava "ritrovando una strada da percorrere" e, aveva aggiunto, "dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obbiettivi e dei nuovi sogni". Allora però c'erano ancora delle incertezze: "Mi sento sollevato - aveva scritto a ottobre - perché sto capendo che posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita, e anzi, proprio che la musica nella mia vita è una grande opportunità. Comunque eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, grazie, davvero. Ho risolto tante cose tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta. Ogni tanto ascolto il disco e devo dire che mi lascia sempre una bella energia, nonostante sia stato fatto in un periodo molto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e magari anche altre. Prima o poi forse accadrà...".

Forse, ora, quel momento è arrivato. Dopo sei mesi da quell'ultima apparizione social, il video di oggi in cui appare sereno e spiega che ha voglia di tornare a incontrare i suoi fan e a fare musica.