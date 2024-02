La vincitrice della 74esima edizione del festival in una storia: "Qualcuno ce l'avrà. Giro con la statuetta in una sacchetto di carta"

"Ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà...". Così la vincitrice del festival, Angelina Mango, in una storia su Instagram, rivela di aver perso la custodia della statuetta conquistata nella kermesse canora, confessando di portarla con sé in un sacchetto di carta. Lo inquadra nel suo video e commenta: "Io vado in giro così, non è fattibile...".