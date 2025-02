Un lungo e sinuoso abito nero, impreziosito da strass e con la schiena scoperta. Così Alessia Marcuzzi, co-conduttrice insieme ad Alessandro Cattelan della serata finale di Sanremo 2025, ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston, visibilmente emozionata. "Quando sono felice devo avere un contatto fisico con qualcuno", ha confessato, prima di abbracciare Carlo Conti sul palco e poi scendere in platea per stringere in un abbraccio Mara Venier e altri membri del pubblico.