Io al timone di Sanremo 2025? "Non lo so, non so nulla”. Così Carlo Conti, a margine della presentazione, oggi a viale Mazzini, della 69esima edizione dei Premi David di Donatello, che condurrà il 3 maggio in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà. Facendo riferimento a un’anticipazione di Dagospia secondo cui è in pole position per la conduzione del prossimo festival, Conti ha affermato: “Mi pare curioso che Dago lo sappia e mi fa piacere. Ma io non lo so. Vuol dire che è uno dei suoi meravigliosi scoop, scopriremo nei prossimi mesi se è vero o non è vero. Di Sanremo non so nulla, bisognerà vedere. Anche se me lo avessero chiesto e anche se dovessi dire di no, non lo dirò mai perché sarebbe una mancanza di rispetto”.

A 'Un giorno da pecora' meno di un mese fa non aveva escluso un ritorno al Festival ma non per il prossimo anno.