La serie di Carlo Verdone si è rivelata 'premonitrice' di Sanremo 2025. Dopo lo spoiler su Lucio Corsi che è stato annunciato da Carlo Conti come uno dei 30 partecipanti del Festival, ora è saltato fuori che la canzone scritta da Gianna Nannini per Irene Grandi non è stata selezionata per la kermesse.

'Vita da Carlo' premonitrice

La famosa rocker senese, parlando con i giornalisti al concerto di Monaco di Baviera, aveva confermato di aver composto un brano per l'amica e collega che presumibilmente è stato proposto per la gara del festival. Ma Irene Grandi non figura tra i 30 Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti per la prossima edizione della kermesse e annunciati domenica 1 dicembre.

Curiosamente, anche in questo caso, la nuova stagione di 'Vita da Carlo', disponibile in esclusiva su Paramount+, si è rivelata 'premonitrice'. Nella serie, Carlo Verdone interpreta il ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo e, dopo aver scelto Lucio Corsi tra i Big in gara (confermato anche da Conti nella realtà), boccia un brano scritto proprio da Gianna Nannini.

Esilarante la scena della fiction in cui la Nannini, dopo aver appreso della bocciatura, raggiunge Verdone sotto casa per esprimere tutto il suo feroce disappunto. Un momento che, nella finzione televisiva, ha regalato risate, ma che nella realtà si è tradotto in una vera esclusione per Irene Grandi e il brano firmato dalla Nannini.

La serie diretta e interpretata da Carlo Verdone continua dunque a 'spoilerare' il vero Sanremo. E chissà che Carlo Conti non abbia preso spunto anche per altre scelte, come quella della co-conduttrice immaginata da Verdone nella finzione, ovvero Ema Stokholma. Non resta che attendere per scoprire se la finzione si intreccerà ancora una volta con la realtà.

