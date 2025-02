È solo questione di ore: il Festival di Sanremo 2025 sta per cominciare. Domani, martedì 11 febbraio, si parte con la prima serata della 75esima edizione della kermesse canora.

29 Big in gara (prima dell'abbandono di Emis Killa erano 30), e cinque serate complessive. Ma come funzionerà? Ecco il regolamento, il televoto e come verrà strutturata la quarta serata, quella delle cover.

La suddivisione

Il Festival di Sanremo è suddiviso in cinque serate trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston: andranno in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Nel corso della prima serata (martedì 11 febbraio) si esibiranno tutti i 29 Big in gara. E le votazioni per il primo ascolto live saranno affidate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Carlo Conti comunicherà alla fine della serata, le prime cinque posizioni in classifica, senza l'ordine di preferenza.

Nella seconda serata (mercoledì 12 febbraio) si esibiranno 15 Big e questa volta il televoto entrerà in gioco: il pubblico potrà dare la sua preferenza insieme alla Giuria delle Radio. Alla fine della gara sarà comunicata solo la prima cinquina, sempre senza ordine di piazzamento.

La seconda serata sarà anche quella dedicata alle Nuove Proposte, i 4 artisti si esibiranno sfidandosi a coppie. I due vincitori dello scontro passeranno alla finale che sarà nel corso della terza serata, in cui verrà decretata la canzone vincitrice delle Nuove Proposte. I 4 artisti della categoria Nuove proposte verranno votati da tutti i sistemi: il pubblico con il Televoto, la Sala Stampa, Tv e Web, e le Radio.

Nella terza serata (giovedì 13 febbraio) si esibiranno gli altri 14 Big in gara e anche loro verranno votati attraverso Televoto e Giuria delle Radio. Come nella seconda serata, verranno poi indicate le prime cinque posizioni.

La quarta serata (venerdì 14 febbraio), quella dedicata alle cover, vedrà l’esibizione di tutti i Big in gara. I cantanti e gli ospiti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio. La serata delle Cover non influenzerà il voto complessivo, al termine delle 30 esibizioni, infatti, il Big che ha ottenuto il primo posto sarà proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Sabato 15 febbraio ci sarà la finale del Festival di Sanremo, dove canteranno tutti e 29 Big in gara. Le esibizioni saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il peso percentuale sul risultato del voto è così suddiviso: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni della prima, seconda e terza serata. E dopo verranno comunicati i primi cinque artisti in classifica, in ordine casuale. Mentre il resto della classifica, dal 6° al 29° posto, verrà comunicato in ordine di piazzamento.

Si passerà alla seconda fase dove ci sarà una seconda votazione sempre da tutti e tre i sistemi di votazione e sempre con le stesse percentuali: pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. Il risultato di questa nuova votazione verrà sommato al risultato complessivo di tutte le serate precedenti e Carlo Conti potrà finalmente annunciare la canzone vincitrice della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Verrà anche reso noto il posizionamento degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti.

Il televoto

Per votare da casa, nel corso delle cinque serate, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti annuncerà il codice del cantante a ogni singola esibizione. Si potrà votare tramite SMS, oppure tramite il telefono fisso.

La scaletta prima serata

Ad aprire il festival sarà un ricordo del pianista e compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, che Conti aveva ospitato nel suo secondo Sanremo, nel 2016. Conti farà ascoltare un suo brano e ricorderà le sue parole, che gli hanno ispirato la parola chiave del festival di quest’anno: insieme.

Ad aprire la competizione dei 29 Big dovrebbe prevedere l'uscita di Gaia, seguita da Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama e tutti gli altri. L’ordine di uscita è in corso di definizione e aggiornamento. Oggi Carlo Conti aveva detto che l'ordine in cui i cantanti stanno provando oggi pomeriggio (prove generali aperte alla stampa) sarà probabilmente l'ordine di uscita di domani, anche se qualche aggiustamento ci sarà. Dopo Irama, comunque, hanno provato i Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Olly, Elodie, Massimo Ranieri. Le prove sono ancora in corso e finora la più applaudita è stata una delle favorite della vigilia: Giorgia. Molto apprezzato anche il brano di Achille Lauro. Tra le canzoni che guadagnano di più nella versione live con orchestra rispetto alle 'radio edit' (degli ascolti in anteprima effettuati dalla stampa il 20 gennaio scorso) ci sono quelle di Noemi e Francesco Gabbani.