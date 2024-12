La febbre di Sanremo 2025 sale con l'annuncio dei titoli delle canzoni in gara. Durante la serata di Rai1 ‘Sarà Sanremo’, il direttore del festival Carlo Conti ha svelato i brani che ascolteremo sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio. Il primo ad essere presentato è Francesco Gabbani. L’artista torna con ‘Viva la vita’, un brano che, come spiega lo stesso artista, "è una celebrazione della vita in quanto tale". Anche Clara è tra i big con ‘Febbre’, una canzone che, nelle sue parole, rappresenta “la vita che sale e scende”.

Achille Lauro presenta ‘Incoscienti Giovani’, ispirata, come di consueto per l'artista, "a storie vere e parla di noi, giovani incoscienti". Debutto a Sanremo per Brunori Sas con ‘L'albero delle noci’, una canzone che "parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita. Nascita e una rinascita", un tema che l'artista affronta con "grande emozione" e la "curiosità di mettermi alla prova". Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento promettono di far ballare l'Ariston con ‘La mia parola’.

Tra i grandi nomi, Giorgia torna al Festival con "La cura per me": "L’Ariston mi emoziona come la prima volta e la cura per me è riuscire, attraverso la potenza di un sentimento, a concedersi l’evoluzione interiore". Presente anche Emis Killa con ‘Demoni’, un brano che, come dichiarato dall'artista, "parla di una notte d’amore".