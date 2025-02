Sanremo 2025, Costa Toscana è già in rada: stasera fuochi d'artificio

La nave Costa Toscana è arrivata a Sanremo. Stasera uno spettacolo di fuochi d'artificio musicali, accompagnato da un light show danzante sulle onde, celebrerà l'apertura della settimana del Festival di Sanremo, che è pronto ad alzare il sipario martedì in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston. Quest'anno Costa Toscana non stazionerà l'intera settimana in rada nelle acqua antistanti la città dei fiori. Sanremo è però la prima tappa della Music Cruise 2025, una crociera interamente dedicata alla musica e ai festival più famosi del mondo. Domattina infatti la nave salperà alla volta di Barcellona, per poi fare tappa a Marsiglia (12 febbraio), Civitavecchia (13 febbraio) e di nuovo arrivo a Sanremo nel giorno di San Valentino. La Costa Toscana resterà poi in rada sabato 15 febbraio per la finalissima del Festival, quando si collegherà in diretta con il festival per l'esibizione dei Planet Funk, e alle 2 (di domenica 16 febbraio) ripartirà alla volta di Savona.