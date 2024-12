Sanremo 2025, Loredana Lecciso: "Telefono 'bollente' di Al Bano è grande conferma di stima e affetto''

La compagna del cantante: ''Da più di 24 ore attestazioni di grande stupore e disappunto per sua esclusione, trovo suo 'no comment' elegantissimo''

"Ho trovato elegantissimo il 'no comment' di Albano''. E' quanto sottolinea Loredana Lecciso all'Adnkronos, commentando l'esclusione del compagno dal Festival di Sanremo 2025 e la sua decisione di non rilasciare dichiarazioni. La compagna del cantante preferisce ''non entrare nel merito della questione - spiega - però sentire squillare incessantemente il telefono di Al Bano da ormai 24 ore, con attestazioni di grande stupore e disappunto per la decisione di escludere Al Bano dal Festival di Sanremo 2025 credo che sia la più grande e sentita conferma di stima e affetto che si possa ricevere''. (di Alisa Toaff)