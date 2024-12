Dalla fiction alla realtà, da Carlo Verdone a Carlo Conti. Lucio Corsi arriva sul palco dell'Ariston e, questa volta, fa sul serio. Il cantautore toscano, recentemente tornato con il singolo 'Tu sei il mattino' per Sugar Music, è tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025. Curiosamente, la sua partecipazione era stata anticipata nella finzione televisiva. Lucio Corsi, infatti, fa parte del cast della terza stagione di 'Vita da Carlo', la serie di Carlo Verdone disponibile in esclusiva su Paramount+. In questo nuovo capitolo, Verdone interpreta il ruolo del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, decidendo di puntare proprio su Corsi. Quello che sembrava solo un colpo di scena nella fiction si è trasformato in una realtà concreta: Lucio Corsi sarà davvero uno dei protagonisti della kermesse musicale.

E Carlo Verdone, in un commento affidato all'Adnkronos, esprime il suo entusiasmo per questa curiosa coincidenza: "Ormai è un classico, per me e i miei sceneggiatori, scrivere una vicenda, rappresentare un personaggio particolare, immaginare un colpo di scena e ritrovarlo nella cronaca nazionale o internazionale pari pari. Come se avessimo una sorta di sesto senso. La chiamata a Sanremo di Lucio Corsi ancora una volta ci sorprende". L’attore racconta poi un po' della serie: "Sì, perché nella terza stagione di Vita da Carlo immaginiamo che io, una volta accettato di condurre Sanremo, chiedo aiuto a Roberto D'Agostino per conoscere locali underground dove si esibiscono cantautori validi ma poco conosciuti. In questo pellegrinaggio notturno noto un cantante (segnalato in precedenza dallo sceneggiatore Pasquale Plastino) che si chiama Lucio Corsi. Rimango colpito dalla sua melodia e dalla sua voce. E così dopo cento tentativi lo convinco ad esibirsi a Sanremo. Dove farà un figurone e non aggiungo altro".

E aggiunge il suo in bocca al lupo al giovane cantautore toscano per questa sua nuova avventura: "Oggi quando ho letto che l'altro Carlo (Conti) lo aveva scelto nel vero Sanremo sono stato molto felice per lui. Dai Lucio, te lo meriti. Hai talento ed umiltà e i tuoi testi sono pieni di vera poesia. In bocca al lupo da tutti noi, troupe compresa. Daje, daje". La serie di Verdone, quindi, si è rivelata un inaspettato 'spoiler' sul prossimo Festival. E chissà che Carlo Conti non abbia preso spunto anche per altre scelte, come quella della co-conduttrice immaginata da Verdone, ovvero Ema Stokholma. Per scoprirlo, non resta che attendere e vedere come la realtà si intreccerà ancora una volta con la finzione.