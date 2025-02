Sanremo 2025, Top & Flop della finale

Tony Effe affronta l'attesa della gara in camerino con il bite, per non rovinarsi la dentatura. Digrignando, segnala su whatsapp al funzionario Rai addetto alla riconoscibilità dei marchi ogni gioiello che entra in scena. Quando vede Marcella Bella con una tuta tempestata di swarovski e i pantaloni gioiello di Bresh (che indossa pure un vistoso collier di diamanti), sbrocca. "La legge deve essere uguale per tutti!". E chiama il noto marchio della colazione newyorkese: "Ora me portate quel copertone de Tir in oro che me volevo' regala' per Natale e me lo metto stasera".