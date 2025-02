Sanremo 2025, Top & Flop della seconda serata

La serata si apre con il doppio scontro per un posto nella finale delle Nuove Proposte. Entra Alex Wyse. Quest'anno va fortissimo il rosso col celeste, tipo "er burino se veste" (solo per i romani, di una volta). Forse c'è un bonus burino al FantaSanremo e non ce ne siamo accorti? Le sue sfidanti Vale Lp e Lil Jolie entrano in scena con un look Grande Depressione ma si riscattano portando sul palco il claim della campagna contro la violenza sulle donne 'Se ti dico no, tu non puoi'.