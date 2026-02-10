circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, Tiziano Ferro: "Tutto è nato per celebrare i 25 anni di 'Xdono'"

Il cantante annunciato da Carlo Conti come super ospite della prima serata del festival, il 24 febbraio, promette un'esibizione a ritmo dance: "Stiamo preparando una cosa più ricca, potente, con brani ballabili e con beat", dice in un'intervista Fanpage.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro:
10 febbraio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Tutto è nato per celebrare i 25 anni di 'Xdono', canzone che non ho mai cantato su quel palco”. Così Tiziano Ferro racconta, in un'intervista a Fanpage, perché il 24 febbraio tornerà da super ospite al Festival di Sanremo.

"Tutto è nato per celebrare i 25 anni di 'Xdono', canzone che non ho mai cantato sul palco dell'Ariston e non ho mai cantato in televisione negli ultimi 15-20 anni. La prima volta che la feci in tv era una Domenica In condotta da Carlo, quindi ci teneva a ricreare questa situazione. Ho trovato bello e tenero tornare sul palco per questa celebrazione. Il che non esclude una futura gara, ma per ora il focus è celebrare".

"Porterò anche 'Sono un grande', ma il focus è 'Xdono'. Stiamo preparando una cosa più ricca, potente, con brani ballabili e con beat. A me non piace la parola 'medley', perché il medley è un po’ un casino, troppe cose insieme. Non vorrei fare sette canzoni tutte mischiate. Quello che mi piacerebbe fare è qualcosa di potente, non lento, non 'Sere nere'".

Dunque Tiziano si prepara a trasformare l'Ariston in una dance hall: "Ho una lista enorme di brani veloci, ballabili. Le ballate hanno un po’ offuscato quel mondo che è sempre esistito nella mia vita. Le ballate, ovviamente, strappano il cuore alle persone, e allora alla fine diventi 'quella cosa lì'. Sto scegliendo le power hit che ti fanno un po’ saltare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo 2026 Festival di Sanremo Xdono Dance
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza