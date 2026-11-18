A trent’anni dalla vittoria con Fiumi di parole e dopo 29 no, i Jalisse potrebbero davvero aver ottenuto il tanto desiderato sì da Stefano De Martino. Una possibilità che gli esperti Sisal avevano già previsto a ottobre.

Se confermata la partecipazione, però, il duo che probabilità avrebbe di vincere? Nelle ultime ventiquattro ore per i Jalisse è iniziata una vera e propria scalata nei pronostici: una loro vittoria oggi è data a 20,00 contro i 50,00 di ieri, mentre alla prima apertura dei pronostici sul Festival, il loro successo era addirittura a 100.

E mentre ci si chiede come il loro ritorno potrebbe sposarsi con il Festival “giovane” di De Martino, il Direttore Artistico ha confermato che nel cast non mancheranno nomi già noti al grande pubblico. Chi sarebbero quindi i possibili avversari “old school” dei Jalisse? Loredana Berté, anche lei data a 20,00, e Gianni Morandi: l’eterno ragazzo potrebbe tornare all’Ariston da protagonista e tentare anche lui il bis a quarant’anni esatti dalla sua unica vittoria, avvenuta nel 1987 con Si può dare di più. Questa opzione pagherebbe 66 volte la posta.