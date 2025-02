E bacio fu. L'esibizione al Festival di Sanremo 2025 dei Modà insieme a Francesco Renga sulle note di 'Angelo' si è conclusa tra gli applausi del pubblico e con il bacio tra il frontman, Kekko, e Renga. Il motivo? Ovviamente per ottenere punti al Fantasanremo.

Il bacio sul palco dell'Ariston

I Modà hanno scelto di esibirsi nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, con Francesco Renga portando sul palco il brano 'Angelo', con il quale Renga vinse il Festival nel 2005. Al termine dell'esibizione i due cantanti si sono scambiati un bacio sulle labbra.

La foto ha fatto subito il giro del web ed è diventata virale sui social. A condividerla sul proprio profilo anche Francesco Silvestre, il frontman dei Modà, che su Instagram ha scritto a corredo dello scatto: "Quanti punti sono?", taggando il profilo ufficiale del fantansanremo.

Il bacio, infatti, non è stato casuale ma una tattica per accumulare punti extra al Fantasanremo, il fantasy game sul Festival della canzone italiana che ha generato una competizione parallela sul palco dell'Ariston. E i fan, che hanno i Modà nella loro squadra, hanno ringraziato per il gesto: "10 punti in più, sei un grande", ha commentato un utente.