Sanremo, Carlo Conti posa la targa per Olly nella 'Walk of Fame' del Festival

Le foto dell'evento sulla pagina Instagram del Comune che ospita la kermesse musicale

La posa della targa con il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, Carlo Conti e l'assessore Alessandro Sindoni. Foto dal profilo Instagram del Comune
La posa della targa con il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, Carlo Conti e l'assessore Alessandro Sindoni. Foto dal profilo Instagram del Comune
13 dicembre 2025 | 19.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si aggiunge una nuova targa nella 'Walk of Fame' del Festival di Sanremo. Alla posa della targa, in via Matteotti, dedicata al brano vincitore del Festival 2025, 'Balorda Nostalgia' di Olly, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell'assessore al turismo Alessandro Sindoni c'era anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti - immortalati nelle foto postate sul profilo Instagram del Comune ligure - oggi presente alla conferenza stampa di 'Sarà Sanremo', in onda domani in prima serata su Rai1.

