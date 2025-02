La giovane cantante, in collegamento con 'La Volta Buona', ha parlato della sua esibizione nella prima serata del Festival

Clara, in diretta da Sanremo, è intervenuta a 'La Volta Buona', il talk di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La giovane cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Febbre' si è detta soddisfatta della sua prima esibizione sul palco dell'Ariston.

Ma, con grande umiltà, ha ammesso: "Non sono Giorgia, ho bisogno di studiare molto".

Clara ha raccontato di aver studiato intensamente canto negli ultimi tre anni ma si reputa soddisfatta della sua performance nella prima serata della kermesse canora: "Ero molto felice quando sono scesa dal palco. Rispetto allo scorso anno - racconta la cantante che nel 2024 ha partecipato con il brano 'Diamanti grezzi' - mi sono sentita molto libera. E sentivo che la mia voce e il mio corpo andavano all'unisono". Poi, sorridendo, ha detto di aver bisogno di studiare ancora molto: "Non sono Giorgia".

In studio, da Caterina Balivo, ospite Giulio Todrani, papà di Giorgia che interpellato dalla conduttrice ha detto: "Lo so... Non canta male, ha una voce stupenda, sta studiando quindi può solo migliorare".

E sul brano portato in gara dalla figlia, il signor Giulio Todrani ha detto: "Giorgia ha scelto questo brano anche se è differente da tutti i suoi brani. Si è rimessa in gioco con una vena più moderna e ha cantato in maniera eccezionale"