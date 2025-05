Warner Bros Discovery non presenterà una manifestazione d'interesse per l'organizzazione del festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos, il gruppo statunitense, dopo un'attenta valutazione, ha deciso di non partecipare al bando indetto dal comune di Sanremo per la gara di affidamento dell'organizzazione della kermesse. Il primo passo per la partecipazione alla gara sarebbe stata proprio la manifestazione d'interesse, il cui termine è fissato per il 19 maggio.

Nei giorni scorsi la Rai aveva già annunciato invece la presentazione della sua manifestazione d'interesse. Per motivi di tempistiche. Il termine per la manifestazione d'interesse, infatti, precede la data del 22 maggio, giorno in cui è attesa la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Rai contro la sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto dell'organizzazione del festival dal Comune alla Rai. Se il ricorso non dovesse essere accolto, la Rai vuole avere la possibilità, naturalmente, di partecipare alla gara.