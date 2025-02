Il rapper: "In un altro momento della mia vita mi sarei chiuso in casa ad autodistruggermi"

Fedez ha svelato il mistero dei suoi occhi completamente neri che non sono passati inosservati durante la sfilata del green carpet del Festival di Sanremo 2025 che si è tenuta ieri, lunedì 10 febbraio. Ospite del podcast 'Pezzi', il rapper ha ammesso: "Avevo le lenti".

Fedez, la spiegazione

"Gli occhi sono a posto. Ieri avevo le lenti. Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti non proprio come saremo vestiti stasera ma in una certa maniera perché registrano dovesse succedere qualcosa. E quindi ho provato l'esibizione con le lenti, poi ho dimenticato il portalenti e quindi non ho potuto toglierle prima di fare il green carpet", ha detto spiegando perché ieri sera i suoi occhi sulla passerella apparivano completamente neri, come se la pupilla avesse invaso anche l'iride.

E ancora: "Nella canzone dico 'dentro i miei occhi guerra dei mondi' e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che ti prendono proprio tutto il bulbo oculare ma metterle è troppo complicato".

Le polemiche

E sulle polemiche che lo hanno inondato negli ultimi giorni ha detto: "Non mi possono disturbare nel momento che vengono da me. Pago un errore gravissimo. La cosa che mi dispiace di più è che questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre a me. E quindi non posso lamentarmi di una mia ca**ata, anzi più che ca**ata di un mio errore gravissimo".

Sull'origine delle sue confessioni poi finite online ovunque, Fedez ha spiegato: "Mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, quindi mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un caos".

"Mai pensato di rinunciare, ma..."

Mai pensato di mollare Sanremo? "Non ho mai comunicato a nessuno di voler rinunciare a Sanremo ma non nego che ho avuto dei momenti abbastanza intensi. Non che abbia pensato di rinunciare, però il discorso che mi sono fatto ad un certo punto è che in un altro momento della mia vita quello che avrei fatto sarebbe stato trincerarmi in casa e cadere in un oblio di autodistruzione", ha detto. "E ad un certo punto mi sono detto: cerchiamo dalle cose brutte di trarne il meglio e quindi devo per forza affrontare questa cosa qui, perché nel bene o nel male se riesco ad affrontarla quanto meno da tutto 'sto merd*ne che è accaduto riesco a trarne qualcosa di positivo".

"Se riesco a reggere questa, con tutti gli annessi e connessi, cioè fare Sanremo che già è emotivamente impegnativo da gestire, con in più un carico così che si è creato per colpa mia...", ha detto. "Comunque è molto sfidante".