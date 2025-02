Questa sera, sabato 15 febbraio, andrà in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2025

La finale del Festival di Sanremo 2025 andrà in onda questa sera, sabato 15 febbraio. La 75esima edizione della kermesse canora, condotta da Carlo Conti, sta per giungere al termine e finalmente verrà svelato il nome del vincitore tra i 29 Big in gara.

Ma come funziona il sistema delle votazioni questa sera? Eccolo nei dettagli.

Il sistema di voto del Festival

La serata sarà suddivisa in 2 fasi. Nella prima, si esibiranno tutti e 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Le performance saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il peso percentuale sul risultato del voto è così suddiviso: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni della prima, seconda e terza serata. E dopo verranno comunicati i primi cinque artisti in classifica, in ordine casuale. Mentre il resto della classifica, dal 6° al 29° posto, verrà comunicato in ordine di piazzamento.

Si passerà alla seconda fase dove ci sarà una seconda votazione sempre da tutti e tre i sistemi di votazione e sempre con le stesse percentuali (Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%).

Il risultato di questa nuova votazione verrà sommato al risultato complessivo di tutte le serate precedenti (esclusa la quarta, quella delle cover) e Carlo Conti potrà finalmente annunciare la canzone vincitrice della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Verrà anche reso noto il posizionamento degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti.

Il televoto

Per votare da casa, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti annuncerà il codice del cantante a ogni singola esibizione. Si potrà votare tramite SMS, oppure tramite il telefono fisso.