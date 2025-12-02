circle x black
Sanremo Giovani, La Messa con 'Maria' al primo posto tra pezzi più trasmessi in radio

L'artista conferma attenzione da parte delle emittenti e interesse nel panorama musicale italiano

La Messa
La Messa
02 dicembre 2025 | 16.00
Redazione Adnkronos
La corsa di La Messa a Sanremo Giovani 2025 continua a sorprendere. Il suo brano 'Maria' è attualmente al primo posto tra i pezzi della competizione più trasmessi dalle radio italiane, come riportato dai dati ufficiali EarOne. Un risultato importante, che conferma l’attenzione crescente da parte delle emittenti e l’impatto che il progetto sta generando nel panorama musicale nazionale. 'Maria', pubblicato da Time Records / Metatron, sta attraversando un momento di forte slancio grazie al connubio tra sensibilità cantautorale e produzione elettronica, caratteristiche che da sempre definiscono l’identità artistica di La Messa.

Il progetto, nato nel 2019 dalla cantautrice e musicista torinese Serena Mastrulli, ha costruito nel tempo un percorso in costante evoluzione. Col tempo La Messa ha sperimentato e consolidato una cifra sonora riconoscibile: una fusione di elettronica, scrittura emotiva e atmosfere urban che trova in 'Maria' una delle sue espressioni più mature.

Dopo l’esibizione a Sanremo Giovani, La Messa ha conquistato la semifinale, che si terrà il 9 dicembre prossimo: un passaggio decisivo, che arriva proprio nel momento in cui l’artista sta vivendo una delle fasi più luminose e dinamiche del suo percorso. Con 'Maria' in vetta alle classifiche radio dei brani di Sanremo Giovani e una semifinale ormai alle porte, La Messa si conferma come una delle realtà più interessanti e promettenti della nuova scena pop ed elettronica italiana.

