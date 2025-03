La giornalista se la prende con il sito de La7 per il servizio sul paparazzo ma tagga il tg di Mentana. Il conduttore si auspica le scuse

Botta e risposta a colpi di post e storie social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana dopo lo spettacolo teatrale in cui Fabrizio Corona ha insultato lei e il suo compagno. Lucarelli, sui suoi seguitissimi profili social, ha tirato in ballo anche quelle testate giornalistiche che hanno parlato dello show, magari lodando l'ex paparazzo. Tra le testate citate anche La7 che ha "rilanciato il video (tagliando la parte in cui mi dà della stronza grassa cicciona sposata con uno che ha fatto suicidare una persona) tessendo le lodi dello spettacolo", ha scritto Lucarelli che però poi ha taggato il profilo ufficiale del TgLa7, nonostante il video a cui si riferisce sia stato pubblicato sul sito web del canale televisivo.

Poco dopo la risposta di Enrico Mentana, con un post su Instagram: "Selvaggia Lucarelli invita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua". E Lucarelli allora sulle Stories ha replicato: "Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della 'sua' tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio 'stress' (perché si sa, noi donne siamo anche un po' isteriche".