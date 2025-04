"Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà la pensione di reversibilità". Così Alba Parietti ospite a 'La vita in diretta' ha commentato la differenza di età tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli dopo che la coppia ha annunciato che convolerà a nozze molto presto.

Cosa è successo

Alberto Matano ha parlato ieri, venerdì 4 aprile, durante la 'La vita in diretta' dell'annuncio del matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Tra gli ospiti in studio, anche Alba Parietti che non si è limitata a fare gli auguri alla coppia. La showgirl ha voluto commentare, in modo pungente, la differenza di età tra i due futuri sposi, che è di circa 16 anni (La Lucarelli ha 50 anni e Biagiarelli ne ha 34). "Auguri a Lorenzo che prenderà, dopo essendo più giovane, la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante", ha detto, creando il gelo in studio per qualche secondo.

Immediata la replica della giornalista, che sul profilo Instagram ha ripreso il commento di Alba Parietti e a corredo ha scritto: "In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de 'La vita in diretta' avevano detto cose divertenti e gentili su l'annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane".

L'annuncio

E' stata la stessa Lucarelli ad annunciare le nozze durante la sua intervista a 'Hot Ones', il podcast di RaiPlay condotto da Alessandro Cattelan. La coppia, dopo dieci anni insieme, convolerà a nozze in Puglia probabilmente nella primavera 2026.

"Io l'ho conosciuto dieci anni fa e dopo un mese gli ho detto 'Sposiamoci'. Avevo fame di tempo, avevo 41 anni e lui ha detto 'no', giustamente. Ne ho fatto una questione di orgoglio e ho detto: 'Non glielo chiederò mai più'", ha raccontato Lucarelli a Cattelan. Il tempo però è passato e da parte di Biagiarelli non è arrivata nessuna proposta così "dopo nove anni sono tornata all'attacco perché ho compiuto 50 anni e ho cominciato a dire: 'Attenzione, devo iniziare a organizzare la mia vita'. Quindi l'ho buttata sul pragmatico: basta romanticismo, è burocrazia", ha scherzato Lucarelli.

E così, ha spiegato, si sposeranno in un Puglia, dove hanno comprato casa di recente. Durante il podcast la conduttrice e opinionista ha parlato dell'atmosfera: dai taralli alla pizzica, fino a ospiti come Al Bano, Emma Marrone e i Negramaro. Poi sui suoi social ha chiarito: "Sugli ospiti si stava scherzando (i toni erano ironici). Anche perché un paio di loro secondo me verrebbero più volentieri al mio funerale che al mio matrimonio".