Selvaggia Lucarelli senza freni su Sonia Bruganelli. Dopo gli accesi scontri avvenuti tra la blogger e l'imprenditrice nel corso delle puntate di Ballando con le stelle, la Lucarelli è stata ospite della nona puntata di Stasera c'è Cattelan - Supernova e ha parlato del suo ruolo da giurata nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dando la sua opinione su alcuni concorrenti. Non poteva mancare un commento sulla Bruganelli.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle, certamente non una delle preferite di Selvaggia Lucarelli. Nel corso delle puntate, è capitato più volte di assistere a dei battibecchi piuttosto accessi. Incalzata dalla domanda di Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha detto: "Io me ne accorgo quando si portano la lite da casa e non mi piace", ha esordito la giornalista confermando che ci sono concorrenti che arrivano a Ballando con le stelle con il dente avvelenato.

"Quando capisco che è una sceneggiatura già pronta, allora no. A me piace la cosa genuina. Un po’ Sonia noto che ha questa modalità, arriva e ha già deciso se quella è la puntata in cui vuole essere un po’ più mite, più mansueta, in cui non vuole rischiare troppo, o oppure quella in cui dice ‘dai è calata un po’ di attenzione sul personaggio, devo essere un po’ più pungente, avere la risposta giusta", ha commentato la blogger.