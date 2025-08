Sfera Ebbasta infiamma il palco di Gallipoli, standing ovation per il duetto con Elodie

Un trionfo annunciato: Sfera Ebbasta ieri sera ha incendiato il palco del Parco Gondar di Gallipoli davanti a una folla da tutto esaurito per una delle date più attese del 'Summer Tour 2025'. Un concerto che ha superato ogni aspettativa, in cui energia, emozione e spettacolo hanno viaggiato all’unisono. Sul palco, l’artista ha proposto una scaletta esplosiva di 28 brani, in un crescendo di hit e momenti indimenticabili. Il pubblico ha cantato a squarciagola ogni strofa, confermando Sfera come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Momento indimenticabile della serata è stato l’arrivo a sorpresa di Elodie, che ha condiviso il palco con Sfera per i brani 'Anche Stasera' e 'Yakuza', in un duetto che ha infiammato i cuori e fatto esplodere il Parco. Nel backstage, presenza discreta ma importante quella di Shablo, storico producer e amico di Sfera, a testimonianza di un sodalizio artistico che continua a scrivere pagine fondamentali della musica urban in Italia. Pubblico in delirio per una scaletta infuocata e una scena impattante, tra video, coreografie e lanciafiamme. Sullo sfondo la scritta Cinisello, il luogo dal quale il rapper è partito per realizzare i suoi sogni. Sfera invita il pubblico a ricordare gli esordi. ''Quanti di voi mi seguono dall’inizio?', ha chiesto alle migliaia di giovani presenti e parte il boato per 'Visiera a becco' e ancora 'XDVR, Panette, Tik Tok'.

Ci sono tutte le hit del percorso di successo che ha portato Sfera Ebbasta ad imporsi nella scena internazionale. La setlist scorre tra mani sospese e cori: 'VDLC, Serpenti a Sonagli'. Poi arriva la prima sorpresa della serata con l’ospite Drefgold su 'Sciroppo' e 'Tesla'. Un susseguirsi di successi che il pubblico canta dall’inizio alla fine: 'D&G', 'VVS Cartier', 'Alleluia', 'Notti', 'Bang Bang', 'Tran Tran', 'Cupido', 'Rockstar', 'Ricchi per sempre', 'Bottiglie Privè'. Esplode l’arena del Gondar quando partono le note di 'Anche Stasera' e appare Elodie. Per la prima volta cantano insieme 'Yakuza', il singolo in vetta alle classifiche. La seconda parte del concerto è un crescendo di vibrazioni da 'Calcolatrici' a 'Piove', da 'Ciny' a 'BRNBQ'. L’appuntamento di Gallipoli si conferma tra i più iconici dell’intera stagione estiva del Parco Gondar, ormai punto di riferimento nazionale per la musica live. Prossimi big ospiti del Parco Gondar: 9 agosto The Chemical Brothers, 11 agosto Anna, 14 agosto Baby Gang e Emis Killa, 16 agosto Luche'.