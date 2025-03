Sfera Ebbasta infiamma Roma e lancia l'appello 'Free Shiva'

Roma si infiamma al ritmo di Sfera Ebbasta. Il Palazzo dello Sport, sold out, ha vibrato al suono dei successi del Trap King, in un concerto adrenalinico che ha ripercorso la sua carriera, dai primi brani alle hit dell'ultimo album. Ma la musica non è stata l'unica protagonista della serata. Dal palco romano, il rapper ha lanciato l'appello "Free Shiva" per sostenere il rapper Shiva, condannato nel 2023 per tentato omicidio dopo essere stato aggredito. "Fate un casino per mio fratello Shiva", ha urlato Sfera al pubblico romano, dopo aver intonato "Alleluia", il brano realizzato in collaborazione con l'artista. Un gesto che ha infiammato ulteriormente il pubblico, già entusiasta per il ritorno live del rapper a nove mesi dai concerti a San Siro.

Lo show, curato nei minimi dettagli dallo stesso Sfera, è stato un'esplosione di energia e potenza visiva. Effetti speciali, giochi di luce e lanciafiamme hanno creato un'atmosfera incandescente, mentre i 30 brani in scaletta, da 'Visiera a becco' (con tanto di bis) a 'Brnbq', passando per 'Tik Tok', 'Panette' e 'Vdlc', hanno fatto scatenare la folla. Un'imponente struttura a due livelli, composta da gradini luminosi a Led, ha dominato il palco, facendo da cornice alle coreografie di Sfera e dei suoi otto ballerini, orchestrati da Laccio, Head of Performance. Alle spalle, un enorme ledwall di 24 metri ha proiettato i visual futuristici di Sugo Design, immergendo il pubblico nell'estetica inconfondibile di Sfera Ebbasta.

Il concerto è stato anche un viaggio nella storia del rapper, un percorso visivo che ha riletto il suo passato, dalle periferie ai palazzi di Cinisello Balsamo, fino al successo planetario. Un tornado metaforico ha investito le immagini del suo passato sulle note di 'Tran Tran', mentre una bolla subacquea ha congelato il tempo di 'Rockstar', preparando il terreno al ritorno alle origini con i brani di 'X2VR'. Ampio spazio è stato dedicato anche ai successi dell'ultimo album, già quintuplo disco di platino, l'ultimo capitolo di una carriera costellata da miliardi di stream, 230 dischi di platino e 32 d'oro, un record per un artista italiano nell'era Fimi.

Sfera Ebbasta non ha mancato di ringraziare i fan per l'affetto e la dedizione. "Questa mattina alle 10 mi hanno mandato il video di qualcuno che era già qui fuori accampato sotto la pioggia. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno fatto la fila, a quelli che hanno saltato un giorno di lavoro o di scuola. Non è scontato essere qua tutti insieme questa sera. Quindi per favore Roma fatevi un meritato applauso".

Dopo la performance romana, il tour farà tappa a Casalecchio di Reno (Bo) il 22 marzo all'Unipol Arena, per poi infiammare Torino il 29 marzo all'Inalpi Arena. A seguire, una quattro giorni consecutiva di concerti ad Assago (Mi) all'Unipol Forum (4, 5, 7 e 8 aprile). Infine, due appuntamenti per l'estate 2025: il 7 giugno Sfera Ebbasta sarà a Napoli, per un concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre il 19 luglio sarà la volta di Roma, con una nuova performance all'Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma.