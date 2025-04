L'ex concorrente del reality show non sta attraversando un bel periodo e ha voluto condividere con i follower le sue fragilità

Shaila Gatta si è messa a nudo e ha parlato pubblicamente del difficile periodo che sta attraverso. L'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso con i follower una foto che la ritrae mentre si pesa sulla bilancia e a corredo si è lasciata andare a un lungo sfogo, confidando le sue fragilità.

Lo sfogo sui social

"Non ho perso solo chili, ho perso pezzi di me", ha esordito Shaila Gatta a corredo dello scatto che mostra chiaramente il suo peso attuale. Dopo la finale del Grande Fratello, l'ex velina è stata presa di mira dai fan di Lorenzo Spolverato a causa dell'atteggiamento che ha avuto nei confronti del modello milanese ed ex fidanzato. "A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare", continua Shaila Gatta.

"Non sapete cosa c'è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato", ha aggiunto la ballerina che fuori dalla Casa del Grande Fratello si è resa conto di aver "vissuto un amore tossico" e di "essere stata usata e poco amata".

"Vi prego, andate piano con le parole e con i giudizi", ha concluso l'ex concorrente del Grande Fratello che sta attraversando un forte malessere emotivo e fisico. "Devi pensare al tuo bene, noi siamo con te", hanno scritto i fan della ballerina sui social, preoccupati per le sue condizioni.