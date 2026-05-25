circle x black
Cerca nel sito
 

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia ancora ricoverata in ospedale: "È successo all'improvviso"

Il messaggio condiviso dall'imprenditrice sui social

Sonia Bruganelli - fotogramma/ipa
Sonia Bruganelli - fotogramma/ipa
25 maggio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, si trova ancora ricoverata in ospedale. La mamma Sonia ha condiviso sui social un piccolo sfogo sul difficile momento che sta attraversando.

CTA

A rendere noto il ricovero era stata la stessa Bruganelli nel giorno della Festa del mamma condividendo una foto della figlia a letto, apparentemente in una clinica. Tuttavia l'imprenditrice non aveva reso noto il motivo, ma è noto che Silvia sia nata con una patologia cardiaca congenita.

L'imprenditrice ha condiviso nelle ultime ore una riflessione, legata alla sua autobiografia 'Solo quello che rimane. Autobiografia di una lettrice', uscita lo scorso ottobre, in cui Bruganelli dedica dei capitoli alla maternità. "Quando ho scritto questo libro sapevo che Silvia sarebbe dovuta tornare in ospedale ma non immaginavo sarebbe accaduto così all'improvviso e con queste modalità", ha scritto.

L'imprenditrice ha raccontato di aver regalato il suo libro a delle mamme che "come me stanno vivendo un periodo diffiicle dove spesso si pensa di non farcela". E si è detta felice ed orgogliosa di aver regalato a loro un sorriso, un abbraccio in un momento così delicato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sonia bruganelli silvia bonolis paolo bonolis sonia bruganelli figlia
Vedi anche
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza