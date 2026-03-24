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'Stasera a letto tardi', martedì 24 marzo: gli ospiti di oggi

L'appuntamento è su Rai 2 in prima serata

The Jackal - fotogramma/ipa
The Jackal - fotogramma/ipa
24 marzo 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Stasera a letto tardi' torna oggi, martedì 24 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Mara Maionchi, Fabio Caressa e Alessandro Borghese.

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Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci), per la prima volta tutti insieme alla guida di un programma televisivo. Accanto a loro, un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti in studio e candid camera imprevedibili, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontreranno, divertendosi e imparando l'uno dagli altri. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste - ignari di essere ripresi - interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse.

Non mancheranno le interviste agli ospiti in studio, protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo, chiamati a mettersi in gioco rispondendo alle domande ideate proprio dai bambini, pronti a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli in studio. Sempre più centrali anche i momenti ironici dei conduttori, pronti a sorprendere con nuove gag e sketch comici originali.

Spazio, infine, a 'Le leggi dei bambini'. In ogni puntata, i bambini, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.

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stasera a letto tardi rai 2 the jackal
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