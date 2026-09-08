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Stefano Gabbana stronca Elisabetta Franchi, il botta e risposta social dopo il red carpet a Venezia

Ad attaccare è stato il co-fondatore di Dolce & Gabbana che ha lanciato una frecciatina alla stilista

Elisabetta Franchi, Stefano Gabbana - fotogramma/ipa
Elisabetta Franchi, Stefano Gabbana - fotogramma/ipa
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08 settembre 2026 | 16.13
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Insulti tra colleghi nel mondo della moda. Stefano Gabbana, senza peli sulla lingua, ha lasciato un commento piccato sotto un video condiviso su Instagram che ritrae Elisabetta Franchi mentre sfila sul red carpet di 'L'Estranea' di Paolo Strippoli nel corso della Mostra di Venezia.

La stilista ha indossato un abito nero a sirena, impreziosito da dettagli scintillanti e caratterizzato da una scollatura a cuore. Il video è stato ripreso e condiviso, tra i tanti profili social, da 'Screenweek'. E tra i commenti non è sfuggito quello lasciato dal co-fondatore di Dolce & Gabbana: "Miss poliestere", ha scritto, con una sfilza di emoticon divertite.

 

Il commento, dopo pochi minuti, è diventato virale e non si è fatta attendere la replica della stilista bolognese, che ha risposto a tono sotto il suo commento: "Caro Stefano, d’altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona. Pensi che invece la mia stima nei confronti della sua azienda rimane tale, però un consiglio: a una certa appoggi il telefono. Un abbraccio, Elisabetta Franchi", questa la replica che ha ricevuto centinaia di like.

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stefano gabbana mostra venezia elisabetta franchi
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