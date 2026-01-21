circle x black
Cerca nel sito
 

Striscia la Notizia, domani prima puntata: tapiro d'oro a Fiorello e De Filippi inviata

È tutto pronto per la prima puntata: sei veline, la band di Morselli, gli inviati Ghione, Staffelli, Abete, Lucci, il trasformista Ballantini e altre sorprese

Tapiro a Fiorello - Striscia la Notizia
Tapiro a Fiorello - Striscia la Notizia
21 gennaio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tapiro d'oro a Fiorello e Maria De Filippi inviata: sono due 'pilastri' della prima puntata di 'Striscia la notizia - La voce della presenza' che andrà in onda domani, giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste.

Le anticipazioni

C’è molta attesa per il primo 'Tapiro d’oro' della stagione - per l’occasione personalizzato con strass e papillon - a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia. Eccezionalmente nella prima puntata Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, si cimenta nell’inedita veste di inviata del tg satirico.

La missione del terzetto è quella di consegnare l’iconica 'merdina' di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Ospiti d’eccezione in studio il campione del mondo Alessandro Del Piero, che si propone nei panni inediti del supereroe 'Capitan Alex', e la criminologa Roberta Bruzzone che, nello speciale 'Striscia Criminale', indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti. Per l’occasione, l’inviato Jimmy Ghione prova a far luce sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola.

Il trasformista Dario Ballantini è in studio nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ancora, l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti, sempre più spesso al centro della cronaca. Nel servizio, realizzato con telecamere nascoste, l’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana.

Spazio poi al servizio di Luca Abete sul fenomeno, molto diffuso nel Sud Italia, dei neomelodici che vengono invitati come beniamini dei bambini a esibirsi alle loro feste con canzoni che esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita e all’uso delle armi. Rajae Bezzaz parla di un rifugio per cani in provincia di Como dove non sono le persone a scegliere i cani, ma i cani a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro.

Giuseppe Longinotti, per le strade e nei locali di Milano, si propone come candidato sindaco della città e approfitta del suo ruolo per ottenere svariati favori. Il comico Cristiano Militello conduce live 'Striscia il cartellone'.

Rosaria Rollo presenta 'I nuovi mostri', storica rubrica sul meglio del peggio della tv. Non manca all’appello Barbascura X con un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie. Enrico Lucci, con l’inconfondibile stile che contraddistingue le sue interviste, interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta. E le sorprese, promette la redazione di 'Striscia', non finiscono qui.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Striscia la notizia Tv satirica Canale 5 Ezio Greggio Enzo Iacchetti
Vedi anche
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza