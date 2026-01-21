circle x black
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video

21 gennaio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’europarlamentare Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, commenta all'Adnkronos le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti sulla Groenlandia, il possibile confronto tra Ursula von der Leyen, Friedrich Merz e Donald Trump, e il dibattito sulle contromisure europee.

Falcone invita a evitare escalation e a privilegiare il dialogo transatlantico, sottolineando il valore della sovranità degli Stati e del diritto internazionale. Sul tavolo anche il possibile utilizzo dello strumento anti-coercizione e il futuro dell’accordo commerciale Mercosur, indicato come leva strategica per diversificare i mercati europei. Un passaggio chiave è dedicato alle preoccupazioni degli agricoltori e alla necessità, per il Parlamento europeo, di assumere una posizione responsabile, evitando derive populiste e rafforzando il ruolo globale dell’Europa.

