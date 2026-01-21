circle x black
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"

21 gennaio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La sua storia di successo, la sua grandezza artistica - perché di un artista stiamo parlando - resterà". È quanto dice il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, uscendo dalla camera ardente di Valentino nel Palazzo della sua Fondazione in Piazza Mignanelli, citando la mostra 'Venus', momentaneamente chiusa per lutto. "Nel lutto - aggiunge il ministro - bisogna sempre tenere presente il fatto che una figura di questa eccezionalità resta nella storia dello stile italiano, della qualità, della creatività e dell'eccellenza italiane".

