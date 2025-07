Su Netflix in arrivo 'Physical Italia: da 100 a 1', tra i concorrenti Canalis e Luis Sal

Su Netflix arriva prossimamente 'Physical Italia: da 100 a 1', versione italiana del format internazionale di successo in cui i concorrenti devono dimostrare forza, resistenza, agilità, audacia, coraggio, ma anche leadership, sangue freddo, capacità di collaborazione. Tra i 100 concorrenti spiccano diversi volti noti: l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, atleta di kickboxing e icona dello spettacolo italiano, il “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto tv Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.

Nel programma, prodotto da Endemol Shine Italy, i concorrenti si sfidano in prove che mettono a dura prova il loro corpo e la loro tenacia. Alla fine solo uno di loro riuscirà a vincere. Come dei moderni gladiatori, i 100 sfidanti cercheranno di sopravvivere, sfruttando al massimo il potenziale del proprio fisico e della propria resistenza mentale. Prova dopo prova, solo chi si spingerà oltre ogni limite potrà portarsi a casa la vittoria.

Il lavoro di casting è stato imponente: oltre 1.000 persone contattate, 187 provini su Zoom (per un totale di 130 ore) e 137 selezioni finali svolte in presenza. Il concorrente più giovane ha 22 anni, il più esperto ne ha 60. I profili selezionati rappresentano una vasta gamma di discipline: dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, fino a sport di nicchia come l’Hyrox o il Calcio Storico Fiorentino.

La curatrice editoriale del progetto è Roberta Briguglia, capoprogetto Tommaso Marazza. Il team autorale è composto da Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi. La scenografia è di Marco Calzavara mentre la direzione della fotografia è di Ivan Pierri. Luca Pennisi e Giampaolo Toselli sono i produttori esecutivi. Physical Italia: da 100 a 1 si aggiunge alla line up del franchise, affiancando i recenti annunci di Physical: 100 US e Physical: Asia.