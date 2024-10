Festa Cinema Roma, arrivano i 'Supereroi' di Stefano Chiantini: "Per me sono le persone normali"

"I supereroi sono le persone normali che affrontano tutti i giorni la vita con le sue difficoltà, ed io voglio raccontarle". A dirlo è Stefano Chiantini che, alla 19esima Festa del Cinema di Roma, presenta 'Supereroi' con Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli e Sara Silvestro. Dopo 'Il ritorno', con protagonista Emma Marrone, il regista torna a raccontare le persone comuni che affrontano drammi familiari puntando la macchina da presa sull’evoluzione emotiva del rapporto, complesso, di un padre con sua figlia.

Alvaro (Pesce) e Jenny (Silvestro) sono padre e figlia, lei promessa del nuoto, lui camionista e suo primo tifoso. Il loro legame si è incrinato quando l’uomo ha deciso di lasciare Margherita (Chichiarelli), la madre di Jenny: una scelta che la figlia non riesce a perdonare e che non smette di rinfacciargli. Così il loro rapporto, prima forte e tenero, si è trasformato, riempiendosi di astio e insofferenza. Tutto però cambia quando Alvaro a causa di un malore ha bisogno di cure continue e viene quindi affidato a un badante, una scelta che Jenny fatica ad accettare. "Questo film lo avrei chiamato 'Apnea' per le condizioni che vivono i personaggi: Jenny non solo va in apnea quando nuota, ma anche quando deve affrontare delle difficoltà. Alvaro, invece, dopo un ictus si sente bloccato, non solo nei movimenti", spiega Pesce.

Al centro del film c'è anche il tema della rinuncia, che viene fuori quando Jenny decide di lascare il nuoto per stare vicino al padre. Quell'unione 'forzata' diventa un modo per riscoprirsi. "Come la protagonista di 'Supereroi' anche io ho abbandonato il mondo dell'agonismo, ho praticato nuoto agonistico per 12 anni. Poi è arrivata la recitazione e spero di continuare con questo percorso", racconta Sara Silvestro. "Lo sport è una scuola di vita, mi ha insegnato la disciplina, il senso del sacrificio e la necessità di studiare o allenarti per raggiungere gli obiettivi. Lezioni di vita che mi stanno aiutando nel mondo del cinema", dice l'attrice. 'Supereroi' è una storia autentica "ed oggi è sempre più difficile raccontare delle storie diverse da quelle che vediamo ne panorama e gli spazi nel cinema si sono ridotti. Forse deve cambiare lo sguardo dell'industria", fa notare Chiantini. Gli fa eco Barbara Chichiarelli: "secondo me c'è un'estrema necessità di questo tipo di film. Una poetica che non è mai 'in grassetto', nessuno vuole ricevere risposte ma riflettere sulle complessità perché la vita è complessa. In qualche modo - prosegue - vedere le difficoltà riflesse negli altri aiuta nella comprensione e nell'elaborazione dei problemi per superarli". Ma anche "vedere com'è fatto il mondo, per esempio qui mostriamo una genitorialità che non è dettata dal sangue e questo è un tema di grandissima attualità nelle famiglie eterosessuali e omosessuali", conclude Chichiarelli.