In anteprima televisiva i nuovi successi di alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana

Amadeus ha annunciato il cast al completo del Suzuki Music Party, l'evento musicale che sarà registrato martedì 17 settembre all'Allianz Cloud di Milano e che andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove. Amadeus, che condurrà il programma insieme a Ilenia Pastorelli, ha spiegato che gli "presenteranno in anteprima televisiva i loro nuovi successi". "Direte 'ma sono più di venti, le canzoni dovrebbero essere 15'. Sì, ma alcuni di loro hanno deciso di incidere un brano insieme, scoprirete chi", ha concluso.

Tutti gli artisti che si esibiranno

Clara

La Rappresentante di Lista

Tredicipietro

Francesca Michielin

Mechna

Fudasca

Paola e Chiara

Big Mama

Benjii e Fede

Anna

Tananai

Lazza

Fiorella Mannoia

Emma

Emis Killa

Massimo Pericolo

Mark & Kremont

Baby Gang

Ornella Vanoni

Achille Lauro

Simba La Rue