Svelato da Carlo Conti il cast della 14esima edizione al via il prossimo 20 settembre su Rai1

Svelato da Carlo Conti, come da tradizione sulla sua pagina Instagram, il cast della 14esima edizione di ‘Tale e Quale Show’, al via il prossimo 20 settembre su Rai1. Sarà anche un’occasione per lanciare nuovi protagonisti bravi e preparati.

Ecco i nomi dei partecipanti alla prossima stagione dello show: Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice; Amelia Villano, speaker radiofonica e comica, nota anche come imitatrice di Belen; Kelly Joyce, cantante francese nota per la hit 'Vivre la vie'; Giulia Penna, attrice e content creator; Verdiana Zangaro, cantante del trio Le Deva; Carmen Di Pietro, showgirl e attrice; Roberto Ciufoli, attore e comico, grande protagonista della Premiata Ditta; Thomas Bocchimpani, cantante, dal talent 'Amici'; Feysal Bonciani, cantante e attore, volto a teatro in 'Jesus Christ Superstar'; Massimo Bagnato, attore e comico, nel cast di 'Zelig'; Simone Annicchiarico, conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli.