Taylor Swift a Londra, Ed Sheeran ospite a sorpresa

La pop star Taylor Swift si è unita al "migliore amico" Ed Sheeran per dare il via alla parte finale della tappa europea dell'Eras Tour giovedì sera allo stadio di Wembley di Londra, per il primo di cinque concerti. Eseguendo un mix delle due canzoni che hanno composto insieme, "Everything Has Changed" e "End Game", Swift ha ringraziato Sheeran per essere stato al suo fianco e per essersi esibito davanti a una folla di 92.000 fan che ha registrato il tutto esaurito. Il concerto è stata la sua prima esibizione dopo la cancellazione degli spettacoli a Vienna la scorsa settimana a causa di una minaccia terroristica.

È stata anche la prima volta che la cantante statunitense è tornata nel Regno Unito dopo l'attentato di Southport del mese scorso, in cui tre bambini sono stati uccisi durante una lezione di danza a tema Swift. Secondo la Bbc, Taylor Swift ha contattato privatamente le famiglie colpite dagli attacchi. Durante lo spettacolo non ha fatto riferimento a nessuno dei due eventi.

I concerti nella capitale austriaca sono stati cancellati dopo che le autorità hanno dichiarato di aver sventato un complotto terroristico, che era stato pianificato per uno degli spettacoli sold-out di Swift all'Ernst Happel Stadium. La 34enne pop star, che non ha parlato pubblicamente di Vienna, ha rilasciato una dichiarazione dopo l'uccisione delle tre bambine a Southport. Ha dichiarato di essere "completamente sotto shock" per la "perdita di vite e di innocenza".

Taylor Swift ha ringraziato Ed Sheeran per aver preso una pausa dal suo tour per esibirsi con lei. Come è accaduto per la maggior parte dell'Eras Tour, le cose sono andate più o meno come previsto. Ma l'apparizione di Sheeran durante la sezione acustica a sorpresa della serata ha suscitato un grande boato da parte dei 92.000 spettatori. Le canzoni presentate nella sezione acustica verso la fine dello spettacolo sono state tenute segrete al pubblico fino alla loro esecuzione. Dopo un mash-up della loro hit del 2012 "Everything Has Changed", la coppia si è lanciata nella collaborazione del 2017 "End Game". Swift ha poi ricambiato il favore duettando sulla ballad "Thinking Out Loud" di Sheeran. "Questo è uno dei miei migliori amici al mondo", ha detto alla folla alla fine del loro mini-set. "Lavora così duramente, è in tournée in questo momento e probabilmente è stanchissimo, ma ha voluto venire a suonare per voi", ha aggiunto.

La megastar 34enne ha eseguito uno show mozzafiato di 46 dei suoi più grandi successi. Con una durata di oltre tre ore, non c'è molto tempo per le divagazioni della scaletta e, a parte questo, le interazioni della Swift con il pubblico sono rimaste in linea con il copione. Swift ha ringraziato i fan per tutta la durata della serata e, mentre introduceva le canzoni ha detto quanto la folla si sia sentita travolgente. E ha detto che le mancherà esibirsi davanti a queste folle e che sta provando "sentimenti ed emozioni a cui non avevo pensato prima di parlarne".

Ai fan è stato detto di fare attenzione alle sue canzoni a sorpresa, che spesso sono il modo migliore per sapere in che stato d'animo si trova. Quando l'anno scorso un fan è morto per arresto cardiaco dopo un concerto dell'Eras Tour a Rio de Janeiro, Swift non ha affrontato direttamente l'incidente durante il suo concerto successivo, rilasciando invece una dichiarazione sui social. Tuttavia, i fan hanno interpretato la scelta della canzone "Bigger Than the Whole Sky" come un omaggio alla ventitreenne Ana Clara Benevides Machado.

Ieri sera a Londra Swift ha scelto di eseguire "King of My Heart" da "Reputation" e "The Alchemy" dal suo ultimo album "The Tortured Poets Department". Entrambe le scelte non hanno lasciato trapelare molto sul suo stato d'animo, ma hanno mostrato quanto sia vasto il suo repertorio di canzoni.

Sono state predisposte maggiori misure di sicurezza in vista della sua esibizione a Wembley, che si concluderà martedì prossimo. A chi non è in possesso del biglietto è stato vietato di stare fuori dallo stadio durante lo spettacolo, una pratica nota come "Tay-gating". Ai fan è stato anche ricordato il severo regolamento di Wembley in materia di borse, che prevede un'ampia lista di oggetti vietati. I suoi spettacoli a Wembley, che si terranno anche venerdì, sabato, lunedì e martedì sera, le permetteranno di stabilire un record di presenze. In precedenza aveva suonato per tre sere nello stesso stadio.