Teatro, a Roma 'Fratello Sole, Sorella Luna', ispirato all'omonimo film di Zeffirelli

Dopo il debutto in prima nazionale ad Assisi lo scorso marzo e l’avvio della tournée nazionale il 4 ottobre, nel giorno dedicato a San Francesco, 'Fratello Sole, Sorella Luna' arriva finalmente a Roma. Dal 4 al 6 dicembre, il Teatro Olimpico in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, ospita la nuova versione teatrale dell’opera di Franco Zeffirelli, nell’adattamento di Angela Demattè e con la regia di Piero Maccarinelli, accompagnata dalle musiche originali di Riz Ortolani e Donovan. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione, che porta sul palcoscenico una storia senza tempo, di ribellione, libertà e comunità. È nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre, che ha preso il via dal Teatro Guglielmi di Massa la tournée nazionale 2026–2027 di Fratello Sole, Sorella Luna, la nuova versione teatrale dell’opera di Franco Zeffirelli, firmata da Angela Demattè e diretta da Piero Maccarinelli. Nel ruolo di Francesco, Giulio Pranno, mentre Ksenia Borzak interpreta Chiara. Lo spettacolo vede inoltre la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi. Completano il cast Gabriele Cicirello nel ruolo di Deodato, Antonio Iorio in quello di Paolo, Edoardo Raiola nel ruolo di Bernardo, Andrea Galasso in quello di Giocondo ed Eduardo Sacchi nel ruolo di Silvestro. Le scenografie sono firmate da Francesco Sereni. Costumi Daniele Gelsi, light designer Javier Delle Monache;,con l’amichevole contributo di Tullio Solenghi

Dopo il debutto, la tournée prosegue con la tappa milanese, dal 23 al 25 ottobre al Teatro Manzoni, per poi raggiungere numerose città italiane, tra cui Aosta, Bergamo, Firenze, Cascina, Roma, Torino, Genova, Gorizia, Bologna e Rovigo. Una scelta che lega simbolicamente l’inizio del viaggio teatrale alla figura di Francesco, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte e mentre l’Italia ne celebra la memoria attraverso il programma di iniziative San Francesco 1226–2026. Dopo il successo del debutto al Teatro Lyrick di Assisi, luogo simbolico legato alla figura di San Francesco, 'Fratello Sole, Sorella Luna' continua il suo percorso e si apre alla tournée nazionale 2026–2027, portando il proprio immaginario in teatri che ne amplificano la natura itinerante e dialogica, riproponendo con forza la scelta di un uomo, capace ancora oggi di mettere in discussione un’intera società. Al centro del racconto c’è un giovane cresciuto nel benessere, che comincia a guardare con occhi diversi il mondo a cui appartiene.

Un mondo in cui la ricchezza determina il valore delle persone, gli interessi dei mercanti alimentano le guerre e ai figli viene chiesto di ereditare ambizioni e conflitti dei padri. Francesco interrompe questa continuità. Il suo spogliarsi, da gesto di fede diventa un gesto di rottura con un ordine fondato sul possesso e sul privilegio. Attorno a quella scelta, scandalosa per la famiglia e per le autorità, prende forma una comunità che cerca nella solidarietà e nell’accoglienza un altro modo di vivere. È in queste tensioni che la vicenda incontra il presente. Nello scontro tra generazioni, nel rapporto tra denaro e potere, nella distanza tra chi possiede e chi resta escluso. La ricerca spirituale di Francesco attraversa domande concrete, che continuano a riguardarci: che cosa siamo disposti a difendere per conservare il nostro benessere? Quale spazio lasciamo agli altri? È possibile sottrarsi a un sistema di cui si è parte e costruire un’alternativa insieme? A dare forma a questo racconto è l’incontro tra l’immaginario cinematografico di Zeffirelli e il linguaggio del teatro. Angela Demattè firma la trasposizione dalla sceneggiatura originale di Franco Zeffirelli, Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller, portando sulla scena i conflitti familiari, la ribellione dei giovani e la nascita di un’alleanza attorno a Francesco. La dimensione musicale lega il nuovo allestimento alla memoria del film. Lo spettacolo accoglie infatti un patrimonio musicale con i brani originali di Riz Ortolani e Donovan, tra cui la celebre canzone che gli dà il titolo, e si avvale delle musiche e degli arrangiamenti originali di Alessandro Nidi che, per questa versione teatrale, si è occupato di comporre anche nuove musiche.