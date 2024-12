Teatro, Pingitore: "Per Giubileo convertitevi...e riaprite il Salone Margherita"

"Per il Giubileo convertitevi...e riaprite il Salone Margherita, un teatro storico romano che ha 120 anni e che ha visto i fasti della Belle Epoque, e anche della Brutte Epoque che è seguita". A lanciare l'appello, in vista dell'Anno Santo che porterà a Roma milioni di persone, è Pierfrancesco Pingitore, drammaturgo, regista e autore televisivo, padre del 'Bagaglino' che, parlando all'Adnkronos, definisce "scandalosa la situazione dei teatri nella Capitale".

"A Roma - dice - sono chiusi i maggiori teatri di prosa e di varietà: l'Eliseo, il Piccolo Eliseo, il Teatro Valle che è il più antico della città, chiuso da 15 anni, il Delle Arti chiuso da 40 anni, La Cometa, per citarne alcuni. Il Salone Margherita che è nelle condizioni (almeno così lo abbiamo lasciato), di riaprire domani rimane invece ostinatamente chiuso". Da qui l'appello di Pingitore, che chiede: "la signora Banca d'Italia" (proprietaria dell'immobile, ndr) "che ha tanti affari, tanti soldi, perché non riapre questo storico teatro? Una sala - ricorda- che per 50 anni è stata gestita dal Bagaglino, toccando successi che non aveva mai conosciuto".

Parlando poi del Giubileo, Pingitore si concede una battuta: "L'Anno Santo? Io vedo solo cantieri e spesso senza nessuno che ci lavora, però sono certo che al momento opportuno, tutto sarà fatto - si riprende - e tutto sarà in ordine, e W il sindaco!".