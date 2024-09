Oggi martedì 24 settembre su Canale 5 torna Temptation Island 2024. Appuntamento in prima serata, alle 21.30, per la terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Cosa è successo nella seconda puntata

Nella scorsa puntata il pubblico ha assistito a un acceso falò di confronto e all'inaspettata uscita insieme di Sara e Fabio che hanno lasciato il programma.

Cosa accadrà

Prosegue il viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste nei villaggi tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti. In questa terza puntata il docu-reality seguirà da vicino Valerio per scoprire cosa lo abbia portato ad avere una reazione tanto forte dopo aver visto un video della sua fidanzata Diandra e come si evolverà la loro relazione sentimentale. Poi l'occhio sarà puntato sulla reazione di Anna alle nuove immagini del suo fidanzato Alfred sempre più vicino alla single Sofia e a quella di Alfonso nel vedere Federica divertirsi senza di lui.

Restano aperte delle domande. A che punto sono Millie e Michele? Titty chiederà un nuovo falò di confronto ad Antonio? Mirco seguirà il cuore che lo porta da Giulia o la testa che dice tutt'altro?