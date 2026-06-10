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Temptation Island, Giovanni e Sabrina la terza coppia: "Ho perso fiducia nei suoi confronti"

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Giovanni e Sabrina - Temptation Island, Canale 5
Giovanni e Sabrina - Temptation Island, Canale 5
10 giugno 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova edizione di Temptation Island è sempre più vicina. Giovanni e Sabrina sono la terza coppia del reality show in partenza prossimamente su Canale 5.

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“Ho perso la fiducia nei suoi confronti”, dice Giovanni nel videoclip di presentazione. Dopo le due coppie formate da Gabriele e Sara, e Francesca e Danilo, anche Sabrina e Giovanni sono pronti ad affrontare il viaggio nei sentimenti.

Giovanni e Sabrina sono fidanzati da sei anni, ma ultimamente il rapporto non è più lo stesso. A scrivere al programma è stato lui: Giovanni non ha più fiducia nei confronti della compagna. “Mi ha chiesto delle pause, non sa se mi ama ancora e anche la nostra intimità si è raffreddata molto”, ha spiegato.

Anche Sabrina è molto incerta sul loro rapporto e dei suoi sentimenti nei confronti del compagno: “Non sono più sicura di essere innamorata di lui”. Inoltre, ha ammesso di aver avuto una “distrazione” nell'ultimo periodo che le ha fatto nascere dubbi sul futuro con Giovanni.

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temptation island filippo bisciglia le coppie di temptation island
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