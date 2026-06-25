'Temptation Island', il reality che piace ma di nascosto: il 35% dei telespettatori non lo ammette

Tutti li guardano, fanno ascolti record, ma almeno 3,5 milioni di italiani negano di vederli e spesso li criticano pubblicamente. Trasmissioni come 'Temptation Island', 'Uomini e donne', 'Beautiful' o le soap turche così come i format di 'nera' che da quasi un anno dedicano ampissimi spazi al caso Garlasco come 'Quarto Grado', 'Chi l'ha visto?' o 'Ore 14' ma anche fanno un sacco di ascolti ma in tanti non ammettono di seguirli. Lo certifica una ricerca di OmnicomMediaGroup realizzata per il quotidiano nazionale 'Libero', che ogni giorno monitora i trend dell'audience televisiva.

In testa a questo consumo televisivo 'di nascosto' il report di OmnicomMediaGroup per 'Libero' piazza 'Temptation Island', il reality campione d'ascolti di Canale 5 ripartito mercoledì 24 giugno in prime serata già col botto, ovvero 3.768.000 telespettatori col 28,5% di share e 200mila utenti connessi dai device: ebbene, il 35% del target che lo guarda non lo ammette ad amici e conoscenti. Un programma che, sempre stando ai report di OmnicomMediaGroup per Libero, nella prima puntata di mercoledì ha raggiunto il 31,7% di share medio tra le donne, il 56,1% tra i teenager, il 53,4% tra i 20/24 anni, il 48,4% tra i bambini 8/14 anni; bene i laureati col 23,6% di share; tra le regioni al top Calabria (dove è girato il format) e Campania col 35%, poi Puglia col 33,7%, Sicilia (33,5%), Sardegna (32,6%) e Trentino Alto Adige (31,5%).

Seconda posizione per 'Quarto Grado', la storica trasmissione di Rete 4 che nell'ultimo periodo viaggia a punte di share del 12% con la cronaca grazie soprattutto a Garlasco e altri fatti di 'nera': il 28% non confesserebbe mai in pubblico di guardarlo. 'Uomini e donne' è al terzo posto: un fenomeno televisivo che nel pomeriggio di Canale 5 e nelle repliche notturne è stabile sul 25% di share ma uno spettatore su quattro non rivela di vederlo. Appena giù dal podio un altro pezzo di storia della tv italiana, 'Chi l'ha visto?', che in prima serata su Rai3 è fisso ben oltre il milione di teste e a punte del 12% di share: il 19% però fa credere di non seguirlo. Quinta posizione per l'eterno 'Beautiful' che, dopo 9.350 puntate trasmesse nel nostro Paese in 36 anni, continua a mantenersi su una media di oltre 2 milioni di telespettatori col 20% circa di share: anche in questo caso il 16%, soprattutto uomini di livello alto, non svela questa passione "nascosta".

Tornando alla cronaca, 'Ore 14' su Rai 2 conquista oltre 1 milione di teste e a picchi sopra il 10% nel day time di Rai2, ma il 15% nega di guardarlo. Settima la serie Rai 'Il paradiso delle signore', che anche nell'ultima stagione trasmessa da Rai 1 nel pomeriggio ha spesso superato il 20% di share: il 10% però non ammette di seguirla. Non poteva mancare una soap turca, nel caso specifico 'La forza di una donna', che quest'anno nel pomeriggio di Canale 5 è arrivata a punte del 30% di share: l'8% dei suoi tanti appassionati però dice di non sapere nemmeno cosa sia.

Nono il 'Grande Fratello Vip', che anche nell'ultima edizione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi e vinta da Alessandra Mussolini ha tenuto circa 2 milioni di telespettatori medi col 17% di share, ma un buon 7% non vuole far sapere agli altri che lo guarda. Chiude questa 'top 10' il ciclo 'Pomeriggio d'amore' su Tv8 con film romantici che raggiungono anche il 5% di share: ma il 5% dei suoi 'aficionados', all'80% donne, si vergogna a dire alle amiche che trascorre i pomeriggi guardando questi prodotti rosa.