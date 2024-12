"Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene". Così Teo Mammucari in un'intervista a Selvaggia Lucarelli, pubblicata su 'Il fatto quotidiano' dopo il 'caso Belve'. "Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv", ha aggiunto. "Io non sto bene, che devo fare. Poi vedremo", ha sottolineato.

E dopo aver ammesso di aver visto una sola intervista di 'Belve' per intero, Mammucari ha detto: "Non è il tipo di tv che guardo, ma è il tipo di tv che ammiro. Ero contento, tutti i miei amici da Benincasa a Ercolani mi dicevano: sarà fighissimo! Nella mia testa pensavo di farmi due risate. E poi Ballando con le stelle mi aveva un po’ sciolto, tanto che sto scrivendo un libro sulla mia vita. Pensavo che parlare di me, non delle persone accanto a me, sarebbe stato bello, ci ho provato". E non ce l’hai fatta (cit.)... "Non mi sono fidato. Sono andato in panico", ha aggiunto.

"Sì, ho sbagliato su tutto, però su quel 'vaffanculo' montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone facendomi passare per quello che l’ha presa a parolacce. Anche perché non serviva, aveva già fatto una bella figura, quella di una donna forte alle prese con un uomo impaurito, perché tagliare e montare quel vaffanculo in maniera scorretta? ", ha aggiunto.

Rai: "Intervista Mammucari trasmessa integralmente senza interventi"

Intanto la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai comunica di "aver concordato con Francesca Fagnani e Fremantle di trasmettere la versione integrale dell’intervista a Teo Mammucari, senza alcun intervento", fa sapere la Rai in merito alla puntata di 'Belve' andata in onda martedì 10 dicembre.