Boom di presenze al cinema per 'The Chosen: Ultima Cena', la serie resta in sala fino al 23 aprile

Dopo aver conquistato oltre 45.000 spettatori in pochi giorni dal debutto del 10 aprile, le proiezioni dei primi due episodi della quinta stagione di 'The Chosen: Ultima Cena' proseguono al cinema a grande richiesta dal 17 al 23 aprile, con una programmazione eccezionale come evento speciale di Pasqua. Questo successo sul grande schermo segue una serie di anteprime sold out, durante cui Elizabeth Tabish, interprete di Maria Maddalena nella serie, ha partecipato a una proiezione a Roma. Girata in formato cinematografico, la serie racconta la Settimana Santa, la più cruciale della storia. Prossimamente, la stagione completa sarà disponibile anche in streaming.

Durante l’evento al cinema, fedeli e spettatori saranno trasportati di fronte alla tavola apparecchiata dell’Ultima Cena. In quegli ultimi e drammatici giorni, infatti, il popolo d’Israele accoglie Gesù a Gerusalemme come un re, mentre i discepoli ne attendono con ansia l’incoronazione. Ma Gesù sovverte la festa religiosa ebraica e, sentendosi minacciati nel loro potere, i leader religiosi e politici del paese fanno di tutto affinché questa sia l’ultima Pasqua del Salvatore.

Interpretato da Jonathan Roumie, 'The Chosen' è un dramma storico rivoluzionario basato sulla vita di Gesù, che viene narrata attraverso gli occhi di coloro che lo hanno conosciuto. Ambientata nella Palestina del primo secolo governata dai Romani, la serie di sette stagioni offre uno sguardo intimo e autentico sulla vita e gli insegnamenti rivoluzionari di Cristo. Nato come progetto finanziato dal pubblico, 'The Chosen' ha raggiunto oltre 250 milioni di spettatori e più di 17 milioni di follower sui social media. Il film è distribuito da Fathom Entertainment negli Stati Uniti, da Trafalgar Releasing a livello internazionale e da Nexo Studios in Italia.