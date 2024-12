The The, una data in Italia nel 2025

Dopo una lunghissima assenza dalle scene, i The The annunciano il primo tour dal 2018 che accompagna la pubblicazione di 'Ensoulment', il primo album di inediti a quasi 25 anni di distanza da NakedSelf. L’unica data italiana della formazione capitanata da Matt Johnson è fissata per sabato 28 giugno 2025 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Bs), all’interno del festival Tener-A-Mente. I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan della band e per gli iscritti alla newsletter del festival dalle 10 di domani, giovedì 5 dicembre e per il resto del pubblico dalle 10 di venerdì 6 dicembre su Ticketone e sul sito AnfiteatroDelVittoriale.it.

La parola soul è diventata ricorrente nella storia dei The The: dall’album di debutto neo-psichedelico di Matt Johnson 'Burning Blue Soul' (1981), passando attraverso la musicalità sfaccettata del suo successore 'Soul Mining' (1983), per arrivare all’'Ensouled World Tour' dedicato all’ultima fatica discografica. Sul dizionario si legge che ensoul significa 'dotare di un’anima'. "È un’idea affascinante - afferma Johnson -. In che momento l’anima inizia ad abitare un corpo? A questo proposito, ci troviamo nell’era della nascente tecnologia Ai, con tutta una serie di riflessioni filosofiche e dibattiti sul significato di essere umani".

Fin dagli esordi a fine anni Settanta Matt Johnson è sempre stato un profeta di verità. Negli ultimi quarant’anni si è guadagnato la fama di artista coraggioso e intransigente, che affronta le questioni più oscure del cuore umano e ha opinioni lungimiranti sull’attualità socio-politica. La sua creatura, i The The, ha avuto origine nella scena post-punk, in un’era di musicisti autodidatti e sperimentazioni Diy. Unendo la passione per le colonne sonore cinematografiche e la musica concreta con l’amore sconfinato per autori come John Lennon, Hank Williams e Robert Johnson, Matt Johnson ha iniziato a sviluppare il suo sound unico che si è snodato con una lunga serie di lavori discografici tra gli anni Ottanta e Novanta. 'Ensoulment', il nuovo album arrivato a sorpresa dopo una lunga assenza dagli studi di registrazione, è stato accolto con favore dalla critica e i fan non vedono l’ora di poterlo ascoltare dal vivo insieme a tutti i brani che hanno reso i The The una delle band simbolo degli anni Ottanta.