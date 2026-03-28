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'The Voice Generations' fa il pieno di ascolti con il 24% e vince la prima serata

Nell'access prime time 'La Ruota della fortuna' batte ancora 'Affari tuoi'

Antonella Clerici - Ipa
Antonella Clerici - Ipa
28 marzo 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La finale di 'The Voice Generations' ha vinto la prima serata di ieri, 27 marzo. Il programma condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai1, ha incollato allo schermo 3.417.000 telespettatori. Su Canale 5 'Grande Fratello Vip' ha intrattenuto 1.706.000 telespettatori, pari al 14,8%. Su Rete 4 'Quarto Grado' ha totalizzato 1.030.000 telespettatori e l'8,2%. Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha conquistato 1.358.000 telespettatori e il 7,7%.

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Su Italia 1 il film 'Wonder Woman 1984' è stato visto da 911.000 telespettatori, pari al 6,3%. Su Rai2 'Delitti in Paradiso' ha raggiunto 741.000 telespettatori e il 4,2%. Su Rai3 'Erano ragazzi in barca' ha ottenuto 620.000 telespettatori e il 3,7%. Su Tv8 MasterChef ha totalizzato 351.000 telespettatori e il 2,5%. Infine, su La7 'Full Monty – Squattrinati organizzati' ha intrattenuto 401.000 telespettatori, pari al 2,2%.

Nella fascia access prime time, su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.874.000 telespettatori pari al 24,8%. Poco sotto con il 24,5% 'Affari tuoi' su Rai1, che ha intrattenuto 3.908.000 telespettatori. Sempre sulla rete ammiraglia 'Cinque Minuti' ha interessato 3.908.000 telespettatori, pari al 21,6%.

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ascolti The Voice Generations Grande Fratello Vip Quarto Grado Fratelli di Crozza Wonder Woman 1984
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