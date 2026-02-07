circle x black
The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale

In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
07 febbraio 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
'The Voice Kids', la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, va in onda questa sera, sabato 7 febbraio, alle 21.30 su Rai 1 con la semifinale. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le puntate di 'Blind Auditions', le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al 'Super Pass'.

Durante la Semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale. Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i quattro giovani concorrenti per ciascun team (i tre selezionati dai coach in puntata, più il concorrente 'Super Pass') che si esibiranno nel gran Finale, in onda sabato 14 febbraio sempre in prima serata su Rai1, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

The Voice Kids Semifinale Talent show Rai1
