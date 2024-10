Thirty Seconds To Mars, una data a Gorizia per GO!2025

I Thirty Seconds To Mars si esibiranno il 3 luglio 2025, a Casa Rossa Arena di Gorizia. La data si inserisce nel cartellone di eventi di 'GO!2025', la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della Capitale europea della Cultura. "Sarà un onore avere in concerto a Gorizia i Thirty Seconds to Mars per 'Go!2025' - ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga -. Parliamo di una rockband di fama internazionale, la cui notorietà porterà migliaia di fan a conoscere e scoprire il nostro territorio. È questo l’obiettivo che, come Regione, ci siamo posti sin dall’inizio: aumentare la riconoscibilità e l’attrattività non solo di Gorizia, ma di tutto il Friuli Venezia Giulia, cogliendo l’opportunità della Capitale europea della Cultura per organizzare eventi di grosso spessore e porre le basi per un percorso di crescita e sviluppo duraturo»".

Dopo il successo dell’ultimo album 'It’s the end of the world, but it’s a beautiful day' uscito il 15 settembre 2023 per Virgin Records e il successo del conseguente tour nelle principali arene di tutto il mondo, che in Italia ha segnato due soldout la scorsa primavera all’Unipol Arena di Bologna e al PalaOlimpico di Torino, a grande richiesta oggi i Thirty Seconds to Mars annunciano un nuovo tour che la prossima estate li porterà nelle principali rassegne e festival europei. L’unica data nell’intero Nordest è fissata dunque per il 3 luglio 2025 alla Casa Rossa Arena di Gorizia.

I biglietti per il concerto - organizzato in collaborazione con Fvg Music Live e VignaPR – saranno in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.it e il circuito internazionale Eventim.si, mentre già dalle 10 di martedì 29 ottobre sarà attiva l’esclusiva presale per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrazione gratuita su livenation.it). Il concerto dei Thirty Seconds To Mars affiancherà numerose altre proposte che verranno annunciate prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo per un’offerta ampia, variegata e dedicata a ogni fascia di età.