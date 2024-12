Tom Cruise è stato insignito della più alta onorificenza civile della Marina degli Stati Uniti per "l'eccezionale contributo" dato alle forze armate con i suoi ruoli sul grande schermo. Il ruolo di protagonista di Cruise in 'Top Gun' del 1986 lo ha reso famoso e il successo record del film ha fatto impennare gli arruolamenti militari.

Il Distinguished Public Service Award, riferisce la Bbc, è stato consegnato a Cruise durante una cerimonia tenutasi presso i Longcross Film Studios di Chertsey, nel Surrey, a circa 40 km da Londra, dove l'attore 62enne è impegnato nelle riprese del prossimo film 'Mission: Impossible: The Final Reckoning', in uscita nel maggio 2025.

La star di Hollywood ha espresso la sua gratitudine per lo "straordinario riconoscimento". "Ammiro tutti i militari e le donne dell'esercito", ha detto Cruise, in piedi accanto al segretario della Marina degli Stati Uniti, Carlos Del Toro, che gli ha consegnato un certificato e una medaglia. "Nella vita so che una cosa molto vera per me è che comandare significa servire. E questo lo so bene. E lo vedo nei militari e nelle donne".

La Marina ha ringraziato Cruise, che ha dichiarato di aver "aumentato la consapevolezza e l'apprezzamento del pubblico per il nostro personale altamente addestrato e per i sacrifici che compiono quando sono in uniforme".

Tom Cruise ha interpretato il pilota Pete 'Maverick' Mitchell in 'Top Gun', un film sugli assi del volo della Guerra Fredda, che ha avuto un'influenza tale che la Marina ha persino allestito tavoli di reclutamento nei cinema. La star candidata all'Oscar ha ripreso il ruolo del tenente Mitchell nel sequel 'Top Gun: Maverick' (2022), che secondo la Marina ha "rinvigorito" l'interesse per le forze armate da parte del pubblico più giovane.

Il sottosegretario Carlos Del Toro ha dichiarato: "Tom Cruise ha trascorso quasi quattro decenni come incrollabile sostenitore degli uomini, delle donne e delle famiglie della Marina e del Corpo dei Marines".

Cruise è stato celebrato anche per i suoi ruoli nei film d'azione 'Nato il quattro luglio', 'Codice d'onore' e la serie 'Mission: Impossible'. La prestigiosa onorificenza civile è stata precedentemente assegnata ai vincitori del premio Oscar Steven Spielberg e Tom Hanks per il loro lavoro nel film sulla Seconda Guerra Mondiale 'Salvate il soldato Ryan'.